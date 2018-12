Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.05.2018)

17 May, 2018 09:19

Last price Compared to previous

day`s price Compared to beginning

of year Commodity Brent (dollar/barrel) 79,28 0,85 12,41 WTI (dollar/barrel) 71,49 0,18 11,07 Gold (dollar/ounce) 1 291,5 1,2 -17,8 Indices Dow-Jones 24 768,93 62,52 49,71 S&P 500 2 722,46 11,01 48,85 Nasdaq 7 398,3 46,67 494,91 Nikkei 22 717,23 - 22,73 - 47,71 Dax 12 996,33 26,29 78,69 FTSE 100 7 734,2 11,22 46,43 CAC 40 INDEX 5 567,54 14,38 254,98 Shanghai Composite 3 169,57 - 22,55 - 137,6 BIST 100 102 157,86 - 1 212,56 - 13 175,14 RTS 1 183,96 5,2 29,53 Currency USD/EUR 1,1808 - 0,003 - 0,0197 USD/GBP 1,3486 - 0,0016 - 0,0027 JPY/USD 110,4 0,05 - 2,29 RUB/USD 61,7252 - 0,568 4,0363 TRY/USD 1,4145 - 3,032 - 2,3837 CNY/USD 6,3715 - 0,006 - 0,1353