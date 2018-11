Main indicators of world commodity, stock and currency markets (17.03.2018)

17 March, 2018 09:23

https://report.az/storage/news/ed4ed191e7b811394770a69d3b7afac2/666fb5df-bdde-4a08-a751-0f8fa96737c0_292.jpg Baku. 17 March. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 66,21 1,09 - 1,75 WTI (dollar/barrel) 62,34 1,15 0,77 Gold (dollar/ounce) 1 312,3 - 5,50 8,50 Indices Dow-Jones 24 946,51 72,85 154,44 S&P 500 2 752,01 4,68 73,72 Nasdaq 7 481,99 0,25 578,35 Nikkei 21 676,51 - 127,44 - 960,99 Dax 12 389,58 44,02 - 572,08 FTSE 100 7 164,14 24,38 - 548,01 CAC 40 INDEX 5 282,75 15,49 - 45,30 Shanghai Composite 3 269,88 - 21,23 - 16,06 Bist 100 117 216,3 14,80 1 868,50 RTS 1 254,29 7,01 92,85 Currency

USD/EUR 1,2290 - 0,0015 0,0300 USD/GBP 1,3942 0,0005 0,0424 JPY/USD 106,10 - 0,24 - 6,35 RUB/USD 57,5190 0,0810 - 0,2509 TRY/USD 3,9203 0,0246 0,0975 CNY/USD 6,3348 0,0127 - 0,1847