Main indicators of world commodity, stock and currency markets (16.09.2016)

Brent oil - 46,59 USD/barrel

16 September, 2016 09:49

https://report.az/storage/news/5f0acbe8a0edd38fa39889fde6da36fa/ffa23cd5-ebfb-42f6-bb7d-99e8a6c1432d_292.jpg Baku. 16 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (USD/barrel) 46,59 0,74 9,55 WTI oil (USD/barrel) 43,91 0,33 6,63 Gold (USD/ounce) 1318 -8,1 -115,1 Indices Dow-Jones 18212,48 177,71 787,45 S&P 500 2147,26 21,49 103,32 Nasdaq 5249,69 75,92 242,28 Nikkei 16729,04 0 -2304,67 Dax 10431,2 52,8 -311,81 FTSE 100 6730,3 56,99 487,98 CAC 40 INDEX 4373,22 2,96 -263,84 Shanghai Composite 3002,85 0 -536,33 Bist 100 77053,54 0 5326,55 RTS 970,93 0,37 213,89 Currency USD/EUR 1,1244 -0,0006 0,0388 USD/GBP 1,3239 0,0004 -0,1507 JPY/USD 102,1 -0,33 -18,45 RUB/USD 64,7348 -0,4239 -7,7861 TRY/USD 2,9686 -0,0115 0,0472 CNY/USD 6,6747 0 0,181