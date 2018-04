Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.04.2017)

14 April, 2017 09:40

Baku. 14 April. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year



Commodity Brent (USD/barrel) 55,89 0,03 -0,93 WTI (USD/barrel) 53,18 0,07 -0,54 Gold (USD/ounce) 1 278,1 0 128,1 İndices Dow-Jones 20 453,25 -138,61 690,65 S&P 500 2 328,95 -15,98 90,12 Nasdaq 5 805,15 -31,01 422,04 Nikkei 18 426,84 75,7 -687,53 Dax 12 109 -45,7 627,94 FTSE 100 7 327,59 -21,4 184,76 CAC 40 INDEX 5 071,1 -30,01 208,79 Shanghai Composite 3 275,96 2,13 172,32 Bist 100 89 870,68 -1081,48 11 732,02 RTS 1 089,39 10,67 -62,94 Currency USD/EUR 1,0613 -0,0052 0,0097 USD/GBP 1,2503 -0,0037 0,0165 JPY/USD 109,09 0,06 -10,2 RUB/USD 56,2837 -0,3222 -4,9893 TRY/USD 3,6632 0,0138 0,1355 CNY/USD 6,89 -0,0015 -0,055