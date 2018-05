Main indicators of world commodity, stock and currency markets (14.02.2018)

14 February, 2018 10:05

Baku. 14 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 62,72 0,06 - 4,15 WTI (dollar/barrel) 59,19 - 0,14 - 1,23 Gold (dollar/ounce) 1330,4 4 21,1 Indices Dow-Jones 24 640,45 39,18 - 78,77 S&P 500 2 662,94 6,94 - 10,67 Nasdaq 7 013,51 31,54 110,12 Nikkei 21 195,22 - 187,4 - 1 569,72 Dax 12 196,5 - 86,27 - 721,14 FTSE 100 7 168,01 - 9,05 - 519,76 CAC 40 INDEX 5 109,24 - 30,82 - 203,32 Shanghai Composite 3 184,959 30,839 - 122,211 Bist 100 114 494,5 - 327,1 - 838,5 RTS 1 226,92 20,7 72,49 Currency USD/EUR 1,2352 0,006 0,0347 USD/GBP 1,3894 0,0056 0,0381 JPY/USD 107,82 - 0,84 - 4,87 RUB/USD 57,6374 - 0,1265 - 0,0515 TRY/USD 3,8096 0,0091 0,0114 CNY/USD 6,341 0,0135 - 0,1658