Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.07.2017)

Brent crude oil now makes 47,76 USD/barrel

13 July, 2017 10:24

https://report.az/storage/news/8833bb63eaf4b2b2ac9821eb8f74810d/89a4b95c-2961-47b7-bacc-92a958f1cd1f_292.jpg Bakı. 13 July. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent oil (dollar/barrel) 47,76 0,02 -9,06 WTI oil (dollar/barrel) 45,49 0,64 -8,23 Gold (dollar/ounce) 1 222,5 3,4 72,5 Indices Dow-Jones 21 532,14 123,07 1 769,54 S&P 500 2 443,25 17,72 204,42 Nasdaq 6 261,17 67,87 878,06 Nikkei 20 091,5 -6,88 977,13 Dax 12 626,58 189,56 1 145,52 FTSE 100 7 416,93 87,17 274,1 CAC 40 INDEX 5 222,13 81,53 359,82 Shanghai Composite 3 295,17 18,42 191,53 Bist 100 103 809,78 627,14 25 671,12 RTS 1 025,68 24,17 -126,65 Currency USD/EUR 1,1437 0,0025 0,0921 USD/GBP 1,2898 0,0015 0,056 JPY/USD 113,00 -0,14 -6,29 RUB/USD 59,9962 -0,7293 -1,2768 TRY/USD 3,5655 -0,0021 0,0378 CNY/USD 6,7798 -0,009 -0,1652