Main indicators of world commodity, stock and currency markets (12.12.2017)

Brent crude oil now makes $ 64,69/barrel

12 December, 2017 09:37

https://report.az/storage/news/8509cef3c09a5bdfc02c1ca68b4d12fd/c73de379-004d-46ae-bab5-df72abedf8c8_292.jpg Baku. 12 December. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 64,69 1,29 7,87 WTI (dollar/barrel) 57,99 0,63 4,27 Gold (dollar/ounce) 1 246,9 - 1,5 96,9 Indices Dow-Jones 24 386,03 56,87 4 623,43 S&P 500 2 659,99 8,49 421,16 Nasdaq 6 875,08 35,00 1 491,97 Nikkei 22 938,73 127,65 3 824,36 Dax 13 123,65 - 30,05 1 642,59 FTSE 100 7 453,48 59,52 310,65 CAC 40 INDEX 5 386,83 -12,25 524,52 Shanghai Composite 3 322,196 32,204 218,556 Bist 100 109 156,47 1 235,12 31 017,81 RTS 1 144,35 24,81 - 7,98 Currency USD/EUR 1,1769 0,0004 0,1253 USD/GBP 1,3341 - 0,0049 0,1003 JPY/USD 113,56 0,08 - 5,73 RUB/USD 58,9129 - 0,214 2,3601 TRY/USD 3,8364 0,0011 0,3087 CNY/USD 6,6186 - 0,0023 - 0,3264