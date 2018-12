Main indicators of world commodity, stock and currency markets (10.05.2018)

10 May, 2018 10:08

day`s price Compared to beginning

of year

of year Commodity Brent (dollar/barrel) 77,21 2,36 10,34 WTI (dollar/barrel) 71,14 2,08 10,72 Gold (dollar/ounce) 1 313 - 0,7 3,7 Indices Dow-Jones 24 542,54 182,33 - 176,68 S&P 500 2 697,79 25,87 24,18 Nasdaq 7 339,91 73,01 436,52 Nikkei 22 408,88 - 99,81 - 356,06 Dax 12 943,06 30,85 25,42 FTSE 100 7 662,52 96,77 - 25,25 CAC 40 INDEX 5 534,63 12,7 222,07 Shanghai Composite 3 159,15 - 2,35 - 148,02 BIST 100 100 780,6 1389,62 - 14 552,4 RTS 1 133,76 - 20,09 - 20,67 Currency USD/EUR 1,1851 - 0,0013 - 0,0154 USD/GBP 1,3547 0 0,0034 JPY/USD 109,74 0,61 - 2,95 RUB/USD 63,0788 - 0,1286 5,3899 TRY/USD 4,288 - 0,0447 0,4898 CNY/USD 6,3623 - 0,0084 - 0,1445