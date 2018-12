Main indicators of world commodity, stock and currency markets (06.06.2018)

6 June, 2018 09:38

https://report.az/storage/news/bdb16cc1bd4af76780bff9ad98063e16/e3cc2339-f4f8-49ff-a825-75c1e4e308bd_292.jpg Bakı. 6 June. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day`s price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 75,38 0,09 8,51 WTI (dollar/barrel) 65,52 0,77 5,1 Gold (dollar/ounce) 1302,2 4,9 -7,1 Indices Dow-Jones 24799,98 -13,71 80,76 S&P 500 2748,8 1,93 75,19 Nasdaq 7637,86 31,4 734,47 Nikkei 22623,85 117,21 -141,09 Dax 12787,13 16,38 -130,51 FTSE 100 7686,8 -54,49 -0,97 CAC 40 INDEX 5460,95 -11,96 148,39 Shanghai Composite 3114,21 23,02 -192,96 Bist 100 99249,8 78,59 -16083,2 RTS 1172,77 -7,01 18,34 Currency USD/EUR 1,1718 0,0019 -0,0287 USD/GBP 1,3393 0,008 -0,012 JPY/USD 109,79 -0,03 -2,9 RUB/USD 62,1515 0,0904 4,4626 TRY/USD 4,5993 0,0082 0,8011 CNY/USD 6,4061 -0,0019 -0,1007