Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (25.11.2017)

Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (25.11.2017)

Brent crude oil now makes $ 63,86/barrel

25 November, 2017 09:40

https://report.az/storage/news/e437076c5f7a14f8bef90ae1049e2f8d/ed36fdf2-ff0d-4b2e-b31a-d1260fdef817_292.jpg Baku. 25 November. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 63,86 0,31 7,04 WTI (dollar/barrel) 58,95 0,93 5,23 Gold (dollar/ounce) 1 291,8 - 5 141,8 Indices Dow-Jones 23 557,99 31,83 3 795,39 S&P 500 2 602,42 5,34 363,59 Nasdaq 6 889,16 21,8 1 506,05 Nikkei 22 550,85 27,7 3 436,48 Dax 13 059,84 51,29 1 578,78 FTSE 100 7 409,64 - 7,6 266,81 CAC 40 INDEX 5 390,46 10,92 528,15 Shanghai Composite 3 353,821 1,901 250,181 Bist 100 104 539,4 - 486,71 26 400,74 RTS 1 166,09 7,47 13,76 Currency USD/EUR 1,1933 0,0082 0,1417 USD/GBP 1,3337 0,0028 0,0999 JPY/USD 111,53 0,31 - 7,76 RUB/USD 58,4488 - 0,0073 - 2,8242 TRY/USD 3,9553 0,0353 0,4276 CNY/USD 6,6018 0,0183 - 0,3432