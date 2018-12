Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (07.11.2017)

Brent crude oil makes $ 64,27 per barrel

7 November, 2017 09:28

Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 64,27 2,2 7,45 WTI (dollar/barrel) 57,35 1,71 3,63 Gold (dollar/ounce) 1 281,6 12,4 131,6 Indices Dow-Jones 23 548,42 9,23 3 785,82 S&P 500 2 591,13 3,29 352,3 Nasdaq 6 786,44 22,01 1 403,33 Nikkei 22 912,27 373,15 3 797,9 Dax 13 468,79 -10,07 1 987,73 FTSE 100 7 562,28 1,93 419,45 CAC 40 INDEX 5 507,25 -10,72 644,94 Shanghai Composite 3 388,174 16,43 284,534 Bist 100 114 165,7 2 872,87 36 027,01 RTS 1 109,38 0 -42,95 Currency USD/EUR 1,161 0,0002 0,1094 USD/GBP 1,3171 0,0094 0,0833 JPY/USD 113,71 -0,36 -5,58 RUB/USD 58,2763 -0,7801 -2,9967 TRY/USD 3,8291 -0,0584 0,3014 CNY/USD 6,6338 -0,0052 -0,3112