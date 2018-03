Main indicators of the world commodity, stock and currency markets (02.11.2017)

2 November, 2017 10:00

Baku. 2 November. REPORT.AZ/ Last price

Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 60,49 -0,88 3,67 WTI (dollar/barrel) 54,3 -0,08 0,58 Gold (dollar/ounce) 1 277,3 6,8 127,3 Indices Dow-Jones 23 435,01 57,77 3672,41 S&P 500 2 579,36 4,1 340,53 Nasdaq 6 716,54 -11,13 1333,43 Nikkei 22 420,08 44,21 3 305,71 Dax 13 465,51 235,94 1984,45 FTSE 100 7 487,96 -5,12 345,13 CAC 40 INDEX 5 514,29 11 651,98 Shanghai Composite 3 395,91 2,57 292,27 BIST 100 112 858,64 2716,04 34 719,98 RTS 1 126,43 13,02 -25,9 Currency USD/EUR 1,1619 -0,0027 0,1103 USD/GBP 1,3245 -0,0038 0,0907 JPY/USD 114,18 0,54 -5,11 RUB/USD 58,1869 -0,1556 -3,0861 TRY/USD 3,813 0,0215 0,2853 CNY/USD 6,602 -0,033 -0,343