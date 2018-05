Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (29.05.2015)

29 May, 2015 10:10

Baku. 29 May. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0494 AZN 1 EUR 1.1498 AZN 1 RUR 0.0199 AZN 1 AUD 0.8038 AZN 1 ARS 0.1166 AZN 100 BYR 0.0071 AZN 1 BRL 0.3318 AZN 1 AED 0.2857 AZN 1 ZAR 0.0865 AZN 100 KRW 0.0947 AZN 1 CZK 0.0419 AZN 100 CLP 0.1703 AZN 1 CNY 0.1692AZN 1 DKK 0.1541 AZN 1 GEL 0.4559AZN 1 HKD 0.1354AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.6091AZN 100 IDR 0.0079AZN 100 IRR 0.0038 AZN 1 SEK 0.1240AZN 1 CHF 1.1140AZN 1 ILS 0.2713 AZN 1 CAD 0.8450AZN 1 KWD 3.4649AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0180AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2873AZN 1 MXN 0.0685AZN 1 MDL 0.0593AZN 1 EGP 0.1375AZN 1 NOK 0.1345AZN 100 UZS 0.0414AZN 1 PLN 0.2780AZN 1 SGD 0.7786AZN 1 SAR 0.2798 AZN 1 SDR 1.4583AZN 1 TRY 0.3952AZN 1 TWD 0.0342 AZN 1 TJS 0.1675AZN 1 TMT 0.2998 AZN 1 UAH 0.0500 AZN 100 JPY 0.8481AZN 1 NZD 0.7492AZN 1 XAU 1243.5390 AZN 1 XAG 17.5355 AZN 1 XPT 1170.0810 AZN 1 XPD 822.7296 AZN