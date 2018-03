Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (12.12.2014)

12 December, 2014 10:10

1 USD 0.7845 AZN 1 EUR 0.9727 AZN 1 RUR 0.0139 AZN 1 AUD 0.6492 AZN 1 ARS 0.0917 AZN 100 BYR 0.0072 AZN 1 BRL 0.2961 AZN 1 AED 0.2136 AZN 1 ZAR 0.0675 AZN 100 KRW 0.0712 AZN 1 CZK 0.0352 AZN 100 CLP 0.1271 AZN 1 CNY 0.1267 AZN 1 DKK 0.1308 AZN 1 GEL 0.4246 AZN 1 HKD 0.1012 AZN 1 INR 0.0126 AZN 1 GBP 1.2335 AZN 100 IDR 0.0063 AZN 100 IRR 0.0029 AZN 1 SEK 0.1040 AZN 1 CHF 0.8098 AZN 1 ILS 0.2000 AZN 1 CAD 0.6802 AZN 1 KWD 2.6882 AZN 1 KZT 0.0043 AZN 1 KGS 0.0136 AZN 1 LTL 0.2816 AZN 100 LBP 0.0519 AZN 1 MYR 0.2245 AZN 1 MXN 0.0530 AZN 1 MDL 0.0513 AZN 1 EGP 0.1097 AZN 1 NOK 0.1071 AZN 100 UZS 0.0326 AZN 1 PLN 0.2330 AZN 1 SGD 0.5980 AZN 1 SAR 0.2090 AZN 1 SDR 1.1481 AZN 1 TRY 0.3446 AZN 1 TWD 0.0251 AZN 1 TJS 0.1501 AZN 1 TMT 0.2752 AZN 1 UAH 0.0499 AZN 100 JPY 0.6610 AZN 1 NZD 0.6120 AZN 1 XAU 954.1481 AZN 1 XAG 13.3677 AZN 1 XPT 964.9350 AZN 1 XPD 640.9365 AZN