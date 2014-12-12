Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2014)

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Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|0.7845
|1 Евро
|0.9727
|1 Российский рубль
|0.0139
|1 Австралийский доллар
|0.6492
|1 Аргентинское песо
|0.0917
|100 Белорусских рублей
|0.0072
|1 Бразильский реал
|0.2961
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0675
|100 Вон Республики Корея
|0.0712
|1 Чешская крона
|0.0352
|100 Чилийских песо
|0.1271
|1 Китайский юань
|0.1267
|1 Датская крона
|0.1308
|1 Грузинский лари
|0.4246
|1 Гонконгский доллар
|0.1012
|1 Индийская рупия
|0.0126
|1 Английский фунт стерлингов
|1.2335
|100 Индонезийских рупий
|0.0063
|100 Иранских риалов
|0.0029
|1 Шведская крона
|0.1040
|1 Швейцарский франк
|0.8098
|1 Израильский шекель
|0.2000
|1 Канадский доллар
|0.6802
|1 Кувейтский динар
|2.6882
|1 Казахстанский тенге
|0.0043
|1 Киргизский сом
|0.0136
|1 Литовский лит
|0.2816
|100 Ливанских фунтов
|0.0519
|1 Малазийский ринггит
|0.2245
|1 Мексиканское песо
|0.0530
|1 Молдавский лей
|0.0513
|1 Египетский фунт
|0.1097
|1 Норвежская крона
|0.1071
|100 Узбекских сум
|0.0326
|1 Польский злотый
|0.2330
|1 Сингапурский доллар
|0.5980
|1 Саудовский риял
|0.2090
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.1481
|1 Турецкая лира
|0.3446
|1 Тайваньский доллар
|0.0251
|1 Таджикский сомони
|0.1501
|1 Новый туркменский манат
|0.2752
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.6610
|1 Новозеландский доллар
|0.6120
|Золото (1 унция)
|954.1481
|Серебро (1 унция)
|13.3677
|Платина (1 унция)
|964.9350
|Палладий (1 унция)
|640.9365
Economic DepartmentАвтор новости