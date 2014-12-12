Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2014)

1 рубль - 0,0139 манатов

12 декабря, 2014 10:14

https://report.az/storage/news/45a0ad5276c2bffd8c7ee6ba98b08389/ffa277a4-79e6-4481-9f3a-8bb011a15231_292.jpg Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 0.7845 1 Евро 0.9727 1 Российский рубль 0.0139 1 Австралийский доллар 0.6492 1 Аргентинское песо 0.0917 100 Белорусских рублей 0.0072 1 Бразильский реал 0.2961 1 Дирхам ОАЭ 0.2136 1 Южноафриканский рэнд 0.0675 100 Вон Республики Корея 0.0712 1 Чешская крона 0.0352 100 Чилийских песо 0.1271 1 Китайский юань 0.1267 1 Датская крона 0.1308 1 Грузинский лари 0.4246 1 Гонконгский доллар 0.1012 1 Индийская рупия 0.0126 1 Английский фунт стерлингов 1.2335 100 Индонезийских рупий 0.0063 100 Иранских риалов 0.0029 1 Шведская крона 0.1040 1 Швейцарский франк 0.8098 1 Израильский шекель 0.2000 1 Канадский доллар 0.6802 1 Кувейтский динар 2.6882 1 Казахстанский тенге 0.0043 1 Киргизский сом 0.0136 1 Литовский лит 0.2816 100 Ливанских фунтов 0.0519 1 Малазийский ринггит 0.2245 1 Мексиканское песо 0.0530 1 Молдавский лей 0.0513 1 Египетский фунт 0.1097 1 Норвежская крона 0.1071 100 Узбекских сум 0.0326 1 Польский злотый 0.2330 1 Сингапурский доллар 0.5980 1 Саудовский риял 0.2090 1 СДР (спец. права заимствования) 1.1481 1 Турецкая лира 0.3446 1 Тайваньский доллар 0.0251 1 Таджикский сомони 0.1501 1 Новый туркменский манат 0.2752 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.6610 1 Новозеландский доллар 0.6120 Золото (1 унция) 954.1481 Серебро (1 унция) 13.3677 Платина (1 унция) 964.9350 Палладий (1 унция) 640.9365