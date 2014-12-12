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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.12.2014)

    1 рубль - 0,0139 манатов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 0.7845
    1 Евро 0.9727
    1 Российский рубль 0.0139
    1 Австралийский доллар 0.6492
    1 Аргентинское песо 0.0917
    100 Белорусских рублей 0.0072
    1 Бразильский реал 0.2961
    1 Дирхам ОАЭ 0.2136
    1 Южноафриканский рэнд 0.0675
    100 Вон Республики Корея 0.0712
    1 Чешская крона 0.0352
    100 Чилийских песо 0.1271
    1 Китайский юань 0.1267
    1 Датская крона 0.1308
    1 Грузинский лари 0.4246
    1 Гонконгский доллар 0.1012
    1 Индийская рупия 0.0126
    1 Английский фунт стерлингов 1.2335
    100 Индонезийских рупий 0.0063
    100 Иранских риалов 0.0029
    1 Шведская крона 0.1040
    1 Швейцарский франк 0.8098
    1 Израильский шекель 0.2000
    1 Канадский доллар 0.6802
    1 Кувейтский динар 2.6882
    1 Казахстанский тенге 0.0043
    1 Киргизский сом 0.0136
    1 Литовский лит 0.2816
    100 Ливанских фунтов 0.0519
    1 Малазийский ринггит 0.2245
    1 Мексиканское песо 0.0530
    1 Молдавский лей 0.0513
    1 Египетский фунт 0.1097
    1 Норвежская крона 0.1071
    100 Узбекских сум 0.0326
    1 Польский злотый 0.2330
    1 Сингапурский доллар 0.5980
    1 Саудовский риял 0.2090
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.1481
    1 Турецкая лира 0.3446
    1 Тайваньский доллар 0.0251
    1 Таджикский сомони 0.1501
    1 Новый туркменский манат 0.2752
    1 Украинская гривна 0.0499
    100 Японских йен 0.6610
    1 Новозеландский доллар 0.6120
    Золото (1 унция) 954.1481
    Серебро (1 унция) 13.3677
    Платина (1 унция) 964.9350
    Палладий (1 унция) 640.9365
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