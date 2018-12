CBA currency exchange rates (22.10.2018)

Baku. 22 October. REPORT.AZ/ According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR rose by 0.47% to AZN 1.9570 and RUB remained unchanged at AZN 0.0259.

Currency Exchange rates 1 USD (US dollar) 1.7000 1 EUR (Euro) 1.9570 1 >RUB (Russian ruble) 0.0259 1 AUD (Australian dollar) 1.2083 1 ARS (Argentinean peso) 0.0465 1 0.8070 1 BRL (Brazilian real) 0.4581 1 UAE dirham 0.4628 1 ZAR (South African rand) 0.1182 100 KRW (South Korean won) 0.1508 1 CZK (Czech koruna) 0.0757 100 CLP (Chilean peso) 0.2498 1 CNY (Chinese yuan) 0.2452 1 DKK (Danish krone) 0.2623 1 GEL (Georgian lari) 0.6321 1 HKD (Hong Kong dollar) 0.2168 1 INR (Indian rupee) 0.0232 1 GBP (British pound) 2.2216 100 IDR (Indonesian rupiah) 0.0112 100 IRR (Iranian rial) 0.0040 1 SEK (Swedish krona) 0.1892 1 CHF (Swiss franc) 1.7059 1 ILS (Israeli shekel) 0.4653 1 CAD (Canadian dollar) 1.2984 1 KWD (Kuwaiti dinar) 5.6036 1 KZT (Kazakhstani tenge) 0.0046 1 KGS (Kyrgyzstani som) 0.0245 100 LBP (Lebanese pound) 0.1126 1 MYR (Malaysian ringgit) 0.4089 1 MXN (Mexican peso) 0.0883 1 MDL (Moldovan leu) 0.0999 1 EGP (Egyptian pound) 0.0949 1 NOK (Norwegian krone) 0.2067 100 ‎UZS (Uzbekistani som) 0.0207 1 PLN (Polish złoty) 0.4556 1 SGD (Singapore dollar) 1.2348 1 SAR (Saudi Arabian riyal) 0.4531 1 SDR (IMF) 2.3635 1 TRY (Turkish lira) 0.3012 1 TWD (Taiwan dollar) 0.0551 1 TJS (Tajikistani somoni) 0.1804 1 TMT (New Turkmenistan Manat) 0.4857 1 UAH (Ukrainian hryvnia) 0.0604 100 JPY (Japanese yen) 1.5094 1 ‎NZD (New Zealand dollar) 1.1207 Gold (1 ounce) 2087.5150 Silver (1 ounce) 24.9359 Platinum (1 ounce) 1419.1430 Palladium (1 ounce) 1856.6040