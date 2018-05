Baku. 11 January. REPORT.AZ/ Documentary films dedicated to National Heroes will be shown between January 15 to 19 in regard with the twenty-eighth anniversary of January 20 tragedy.

Report informs referring to the Information and Public Relations Department of the Baku city Culture and Tourism Department.

The films will be shown at the cultural institutions subordinated to the Department, jointly organized by the Cinematography Department of the Ministry of Culture and Tourism and Baku City Culture and Tourism Department.

The films are “Vətən əsgəri”, “23 dəqiqə”, “Laçın qatarı”, “Şərəfli ömrün manifesti”, “Azadlığa gedən yol”, “Vətən sevgisi”, “Vətənə bağışlanan ömür”, “Ürəklərdə yaşayan qəhrəman”, “Qartaltək Vətənin keşiyində”, “Vətənə etibarlı oğul”, “Qartal qamətli qəhrəman”, “Vətənə dönənim”, “Mübarizlik zirvəsi” “Pəhləvan komandir”, “İlk komandir”, “Şuşalı şəhid”, “Cavanşir”, “Sonuncu uçuş” və “Vətən sağ olsun” dedicated to National Heroes Elman Huseynov, Salatin Asgarova, Ogtay Gulaliyev, Pahlavan Farzaliyev, Nadir Aliyev, Yusif Aliyev, Eldar Majidov, Fakhraddin Musayev, Etibar Ismayilov, Allahverdi Baghirov, Anvar Farajov, Mubariz Ibrahimov, Mukhtar Gasimov, Aliyar Aliyev, Ramiz Gambarov, Javanshir Rahimov, Yaver Aliyev and Agil Guliyev.

Notably, the films demonstration will run till January 19.