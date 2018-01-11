В Баку пройдут показы документальных фильмов, посвященных национальным героям

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ По случаю 28-й годовщины трагедии 20 Января 15-19 января состоятся показы документальных фильмов, посвященных национальным героям.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью Управления культуры и туризма города Баку.

Фильмы представят при организационной поддержке отдела кинематографии министерства культуры и туризма и Главного управления культуры и туризма города Баку в подведомственных управлению учреждениях культуры.

Это - посвященный национальным героям Эльману Гусейнову, Салатын Аскеровой, Октаю Гюльалиеву, Пехлевану Фарзалиеву, Надиру Алиеву, Юсифу Алиеву, Эльдару Меджидову, Фахраддину Мусаеву, Этибару Исмаилову и другим фильм "Ветен эскери", также картины "23 дегиге", "Лачын гатары" и пр.

Отметим, что демонстрация картин продлится в различных учреждениях культуры Баку до 19 января.