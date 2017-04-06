 Top
    Close photo mode

    Baku to host opening ceremony of a new exhibition

    Program's exhibition will take place on April 7 at 19:00© Nur Art House

    Baku. 6 April. REPORT.AZ/ Opening ceremony of "Gəlinciyim: gerçəkliyim, gələcəyim " (My doll, my reality, my future) exhibition will be held with the support of Sabah Nur Art House gallery.

    Report informs, NUR Art House CEO Roya Taghiyeva has said.

    As part of exhibition program master classes “Güllərin sehri” (The magic of flowers) by Aybeniz Yusubova, “Milli gəlinciklərin hazırlanma texnikası” (Technique for making national dolls) by Nigar Babayeva, “Gəlinciklərin yaranma tarixi” (History of dolls) by Farah Aliyeva, “Geyimlərin modelləşdirilməsi” (Modeling of clothes) by Nazakat Akhmedova and as part of Children's Program “Kağızdan qəhrəmanları özün düzəlt” (Make heroes from paper yourself) will be held.

    Uniqueness of the exhibition comes from dialogue of dolls from Elchin Hami Akhundov’s “Arşın mal alan”, “O olmasın, bu olsun”, “Ağca və yeddi cırtdan”, “Novruz” series.

    Art project manager is PhD in Arts Afet Aslanova. Designers of exhibition program are Nazakat Akhmedova, Gulnaz Madatova, Shargiya Efendizade and Kanan Salimov.

    Exhibition program starts at 19 00 tomorrow. 

    Download picture Show picture in full size Download as archive
    If you find out orphographic mistake in the text, please select mistaken part of the text and press Ctrl + Enter.

    Last added

    At least one category must be selected

    All news


    Orphus sistemi