NASA ilk dəfə Marsda küləyin səsini qeydə alıb - VİDEO

Bakı. 8 dekabr. REPORT.AZ/ Amerikanın daha əvvəl Marsa enən avtomatik planetlərarası stansiyası "Mars InSight" Qırmızı planetdə ilk dəfə olaraq küləyin səsini qeydə alaraq yerə göndərə bilib.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü NASA-nın direktoru Cim Braydenstayn "Twitter" mikrobloqunda yazıb.

"İnsanlar əvvəl Marsda küləyin səsini eşitməmişdilər! "Mars InSight"ın Marsda qeydə aldığı küləyin səsini dinləyin", - deyə o yazıb və ABŞ Milli Aeronavtika və Kosmik Məkanın Tədqiqi İdarəsinin vebsaytına yerləşdirilən səs qeydinin linkini paylaşıb.

Bundan əvvəl Marsda parlayan naməlum cism tapılıb.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3