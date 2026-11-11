İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub

    Elm və təhsil
    • 11 noyabr, 2026
    • 16:19
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub

    "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Dövlət Universitetində (BDU) keçirilən tədbirdə BDU-da təhsil alan və layihə çərçivəsində təsis edilmiş Hənifə Məlikova-Zərdabi və Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına təqaüd proqramlarının iştirakçılarına təltiflər təqdim olunub.

    Tədbirdə, həmçinin qızların təhsilinə həsr olunmuş qısametrajlı film nümayiş etdirilib.

    Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) rektoru Elçin Babayev layihəyə daha çox qurumun və təhsil müəssisəsinin qoşulmasının onun əhatə dairəsinin genişlənməsi və davamlılığı baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. Rektor layihədən yararlanan gənc xanımların gələcəkdə digər qızların da təhsilinə və arzularının reallaşmasına dəstək göstərə biləcəklərini qeyd edib.

    Elçin Babayev 19 BDU tələbəsinin layihə çərçivəsində dəstək aldığını deyib.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova çıxışında vurğulayıb ki, layihə Təhsilin İnkişafı Fondu ilə əməkdaşlıq sayəsində həyata keçirilir. B.Muradova qeyd edib ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına yeni təqaüd bu il təsis edilib və 22 qız həmin təqaüdü qazanıb: "Qarşıdakı il üçün əsas hədəfimiz təqaüd alanların sayını ən azı 100 nəfərə çatdırmaqdır".

    B.Muradova deyib ki, "Qızların Təhsilinə Dəstək" layihəsinin ilkin mərhələsində 14 qızın təhsilinə dəstək göstərilib və 5 il ərzində 730 qız bundan yararlanıb.

    Komitə sədri Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına təqaüd proqramının əhatəsinin genişləndirilməsi məqsədilə neft sənayesi üzrə fəaliyyət göstərən şirkətlərə də çağırış edib, onları layihəyə qoşulmağa dəvət edib.

    Təhsilin İnkişafı Fondunun İdarə Heyətinin sədri Nicat Məmmədli isə bildirib ki, layihə qızların sosial şəraitindən asılı olmayaraq istedadlarının üzə çıxarılmasına, təhsil və inkişaf imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət edir: "Təqaüd proqramları iştirakçılarının gələcəkdə digər istedadlı qızların təhsilinə və inkişafına dəstək göstərəcəyinə inanıram".

    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub
    Qızların Təhsilinə Dəstək layihəsi çərçivəsində təltifetmə mərasimi olub

    Bakı Dövlət Universiteti (BDU) Elçin Babayev Bahar Muradova
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    18:40
    G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirir
    Digər ölkələr
    18:38
    Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olub
    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaq
    Futbol
    18:31
    Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilib
    Region
    18:29
    Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadır
    Digər ölkələr
    18:27
    Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilir
    Mədəniyyət siyasəti
    18:24
    Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcək
    Sosial müdafiə
    18:22
    Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edir
    Ekologiya
    18:19
    Teymur Musayev: Azərbaycan iqlim məqsədinə nail olmaq üçün bütün tərəflərlə əməkdaşlıq etməyə hazırdır
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti