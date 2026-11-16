Növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsi üçün bir milyon manat ayrılır - Sərəncam
Elm və təhsil
- 16 noyabr, 2026
- 13:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
2027-ci ildə növbəti "Yüksəliş" müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı cari işlərin görülməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 000 000 (bir milyon) manat ayrılır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Maliyyə Nazirliyi maliyyələşməni təmin etməlidir.
"Yüksəliş" müsabiqəsinin təsis edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 26 iyul tarixli 1354 nömrəli Sərəncamı ilə yaradılmış Təşkilat Komitəsi isə bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
Son xəbərlər
16:05
Foto
Milli Paralimpiya Komitəsinin nümayəndələri Qazaxıstanda təcrübə mübadiləsi aparıblarFərdi
16:02
Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
15:59
Azərbaycana gələn turistlərin 90 %-dən çoxu göstərilən xidmətlərdən razı qalıbTurizm
15:59
Sadiq Qurbanov: "Dövlət məktəblərində və bağçalarında alternativ enerjidən istifadə məcburi olsun"Energetika
15:58
Türkiyədə sürücüsü infarkt keçirən mikroavtobus dənizə düşüb, 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıbRegion
15:53
Foto
Türk dövlətləri COP31-də "yaşıl əməkdaşlığ"ın genişləndirilməsini müzakirə edibEkologiya
15:50
Foto
Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibXarici siyasət
15:48
Muxtar Babayev: İqlim maliyyəsi üçün yeni mexanizmlərin yaradılması vacibdirEkologiya
15:45
Deputat: "Qusarda turizmin inkişafı üçün yol infrastrukturu yenilənməlidir"Turizm