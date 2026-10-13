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    Naxçıvanda "PeşəFest-2026" festivalı keçirilir

    Elm və təhsil
    • 13 oktyabr, 2026
    • 11:31
    Naxçıvanda PeşəFest-2026 festivalı keçirilir

    Naxçıvan şəhərində "Peşə öyrən, gələcəyini qur!" devizi altında "PeşəFest-2026" festivalı keçirilir.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki,, festivalın əsas məqsədi gənclərin və şagirdlərin peşə seçiminə dəstək olmaq, onları gələcəyin peşələri və əmək bazarının tələblərinə uyğun ixtisaslarla tanış etmək, eləcə də karyera planlamasına kömək göstərməkdir.

    Tədbir çərçivəsində gənclərin peşə bacarıqları və karyera imkanları barədə məlumatlandırılması, həmçinin peşə təhsilinə marağın artırılması nəzərdə tutulur.

    Festival Naxçıvan şəhərindəki Saat Meydanında saat 11:30-dan 15:00-dək davam edəcək.

    Naxçıvanda PeşəFest-2026 festivalı keçirilir
    Naxçıvanda PeşəFest-2026 festivalı keçirilir
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Peşə festivalı Peşə təhsili
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