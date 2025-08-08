Haqqımızda

Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb 9 illik təhsil bazasından kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb.
Elm və təhsil
8 avqust 2025 15:56
Ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün keçirilmiş müsabiqənin nəticələrini elan edib.

Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı, mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) vasitəsilə “iş nömrəsi”ni 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər.

Müsabiqənin nəticələri haqqında statistik məlumatlar aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur:

Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin sayı haqqında ümumi məlumat

Təhsil forması

Qəbul planı

Qəbul olunub

Qəbulolma

Azərbaycan bölməsi

Rus
bölməsi

Bölmələr üzrə cəmi

faizi

Dövlət ödənişsiz

3251

3017

146

3163

97.29

Dövlət ödənişli

4558

4078

143

4221

92.61

Özəl (Bakı İlahiyyat Kolleci ilə birlikdə)

335

315

20

335

100.00

Cəmi

8144

7410

309

7719

94.78

Xüsusi qabiliyyət tələb edən və etməyən ixtisaslar üzrə qəbul olunan abituriyentlərin sayı haqqında məlumat

Təhsil forması

Qəbul planı

Qəbul olunub

Qəbulolma

Azərbaycan bölməsi

Rus
bölməsi

Bölmələr üzrə cəmi

faizi

Xüsusi qabiliyyət tələb etməyən ixtisaslar

6695

6475

220

6695

100.00

Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar

1449

935

89

1024

70.67

Cəmi

8144

7410

309

7719

94.78

Abituriyentlər 2025-ci il 14 avqust saat 11:00-dan – 22 avqust saat saat 18:00-dək elektron qaydada qeydiyyatdan keçməlidirlər.

