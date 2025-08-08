Kolleclərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün keçirilmiş müsabiqənin nəticələrini elan edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı, mobil operatorlar (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) vasitəsilə “iş nömrəsi”ni 7727 nömrəsinə göndərməklə də öyrənə bilərlər.
Müsabiqənin nəticələri haqqında statistik məlumatlar aşağıdakı cədvəldə təqdim olunur:
Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olan abituriyentlərin sayı haqqında ümumi məlumat
|
Təhsil forması
|
Qəbul planı
|
Qəbul olunub
|
Qəbulolma
|
Azərbaycan bölməsi
|
Rus
|
Bölmələr üzrə cəmi
|
faizi
|
Dövlət ödənişsiz
|
3251
|
3017
|
146
|
3163
|
97.29
|
Dövlət ödənişli
|
4558
|
4078
|
143
|
4221
|
92.61
|
Özəl (Bakı İlahiyyat Kolleci ilə birlikdə)
|
335
|
315
|
20
|
335
|
100.00
|
Cəmi
|
8144
|
7410
|
309
|
7719
|
94.78
Xüsusi qabiliyyət tələb edən və etməyən ixtisaslar üzrə qəbul olunan abituriyentlərin sayı haqqında məlumat
|
Təhsil forması
|
Qəbul planı
|
Qəbul olunub
|
Qəbulolma
|
Azərbaycan bölməsi
|
Rus
|
Bölmələr üzrə cəmi
|
faizi
|
Xüsusi qabiliyyət tələb etməyən ixtisaslar
|
6695
|
6475
|
220
|
6695
|
100.00
|
Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar
|
1449
|
935
|
89
|
1024
|
70.67
|
Cəmi
|
8144
|
7410
|
309
|
7719
|
94.78
Abituriyentlər 2025-ci il 14 avqust saat 11:00-dan – 22 avqust saat saat 18:00-dək elektron qaydada qeydiyyatdan keçməlidirlər.