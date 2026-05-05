IELS 2025 tədqiqatında Azərbaycandan 208 təhsil müəssisəsi iştirak edib
- 05 may, 2026
- 15:16
IELS 2025 tədqiqatında Bakıdan 138 ümumi təhsil və 48 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, Sumqayıtdan isə 15 ümumtəhsil və 7 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi daxil olmaqla, ümumilikdə 208 təhsil müəssisəsi iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktoru səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Elnur Əliyev Beynəlxalq Erkən Öyrənmə və Uşaq Rifahı Tədqiqatının (IELS 2025) nəticələrinə dair ekspertlər və media nümayəndələri üçün təşkil edilən məlumatlandırma sessiyasında çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, IELS 2025 beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatının əsas mərhələsində Bakı və Sumqayıt şəhərlərindən 2731 nəfər 5 yaşlı uşaq iştirak edib. Sorğu mərhələsinə isə 2689 valideyn və 817 təhsilverən cəlb olunub:
"IELS 2025 beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatının imtahan mərhələsində 1311 nəfər qız (47,9%), 1420 nəfər oğlan (52,1%) iştirak edib. IELS 2025 tədqiqatına Bakı, Sumqayıt (Azərbaycan), Seara, Para, San-Paulu (Braziliya), İngiltərə (Birləşmiş Krallıq), Flamand İcması (Belçika), Koreya, Malta, Niderland, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri cəlb olunub".
Qeyd edək ki, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Beynəlxalq Erkən Öyrənmə və Uşaq Rifahı Tədqiqatı (IELS) müxtəlif ölkələrdə uşaqların erkən öyrənmə nəticələrini və onların rifahını yaxşılaşdırmaq istiqamətindəki səyləri dəstəkləmək məqsədilə hazırlanıb. Bu tədqiqat uşaqların erkən öyrənməsinin gələcəkdə müsbət nəticələrini ən yaxşı şəkildə proqnozlaşdıran sahələri əhatə edir. Erkən öyrənmə sahələri kimi idrak bacarıqları (savadlılıq və riyazi bacarıqlar), icraedici funksiyalar və sosial-emosional bacarıqlar əsas götürülür.
Tədqiqat, eyni zamanda, uşaqların fərdi xüsusiyyətləri, ev mühiti və erkən uşaqlıq təhsili, həmçinin qayğı göstərmə təcrübələri ilə bağlı mühüm kontekstual məlumatları da toplayır.