Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
Elm və təhsil
- 16 noyabr, 2026
- 14:38
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Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev noyabrın 16-da Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəbulda Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur sakinləri iştirak ediblər.
Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.
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