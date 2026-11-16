İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil
    • 16 noyabr, 2026
    • 14:38
    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev noyabrın 16-da Naxçıvan şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəbulda Naxçıvan, Babək, Culfa, Kəngərli, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur sakinləri iştirak ediblər.

    Elm və təhsil naziri qəbula yazılmış vətəndaşları dinləyib, müraciətlərin operativ şəkildə araşdırılması, qaldırılan məsələlərin qanunvericiliyə uyğun həlli istiqamətində nazirliyin aidiyyəti qurumlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verib.

    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib
    Emin Əmrullayev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edib

    Emin Əmrullayev Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyi
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto
    Milli Paralimpiya Komitəsinin nümayəndələri Qazaxıstanda təcrübə mübadiləsi aparıblar
    Fərdi
    16:02
    Aİ Rusiyanın 113 fiziki şəxsi və şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib
    Digər ölkələr
    15:59
    Azərbaycana gələn turistlərin 90 %-dən çoxu göstərilən xidmətlərdən razı qalıb
    Turizm
    15:59
    Sadiq Qurbanov: "Dövlət məktəblərində və bağçalarında alternativ enerjidən istifadə məcburi olsun"
    Energetika
    15:58
    Türkiyədə sürücüsü infarkt keçirən mikroavtobus dənizə düşüb, 1 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb
    Region
    15:53
    Foto
    Türk dövlətləri COP31-də "yaşıl əməkdaşlığ"ın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Ekologiya
    15:50
    Foto
    Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvanda əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    15:48
    Muxtar Babayev: İqlim maliyyəsi üçün yeni mexanizmlərin yaradılması vacibdir
    Ekologiya
    15:45
    Deputat: "Qusarda turizmin inkişafı üçün yol infrastrukturu yenilənməlidir"
    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti