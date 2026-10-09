Dünyəvi təhsil və vahid məktəbli forması: qərarın əhəmiyyəti və tətbiqin əsas şərtləri - TƏHLİL
- 09 oktyabr, 2026
- 19:02
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Məktəbdə təhsilin keyfiyyəti müəllimin peşəkarlığı, dərs proqramının məzmunu və yaradılan imkanlarla yanaşı, gündəlik təhsil mühitinin necə təşkil olunmasından da asılıdır. Aydın tələblər, məsuliyyət bölgüsü və məktəblə ailə arasında əməkdaşlıq bu mühitin mühüm hissələridir. Dövlət ümumtəhsil müəssisələrində geyim qaydalarının tətbiqinə diqqətin artırılması da həmin çərçivədə qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan Konstitusiyasında ölkənin dünyəvi dövlət olduğu təsbit edilir. Dünyəvi təhsil modeli elmi biliklərə əsaslanan tədrisin, müstəqil düşüncənin və ortaq vətəndaş məsuliyyətinin inkişafı üçün mühüm zəmin yaradır. Dövlət məktəbinin təşkilati prinsipləri də bu modelin məqsədlərinə uyğun qurulmalıdır.
Vahid məktəbli forması həmin təşkilati prinsiplərin gündəlik həyatda görünən elementlərindən biridir. Onun tətbiqi məktəbdə ümumi qaydaları möhkəmləndirmək, geyimlə bağlı gözləntiləri aydınlaşdırmaq və şagirdlər üçün ortaq təhsil mühiti yaratmaq baxımından müsbət əhəmiyyət daşıyır.
Qərar hansı çərçivəni müəyyənləşdirir?
Nazirlər Kabinetinin 21 sentyabr 2026-cı il tarixli 309 nömrəli qərarı ilə dövlət ümumtəhsil müəssisələrində şagirdlərin geyim formalarına dair tələblərə dəyişikliklər edilib. Sənəddə müəyyən edilmiş formanın vahidliyinin qorunması, valideynlərin övladlarının geyim tələblərinə riayət etməsini təmin etməsi və bu tələblərin icrası ilə bağlı məsələlərin məktəbin Pedaqoji Şurası tərəfindən həll olunması nəzərdə tutulur.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin yaydığı açıqlamada isə geyim qaydalarının icrası ilə bağlı monitorinqlərə başlanıldığı bildirilir. Açıqlamaya əsasən, nəzarət məktəb rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Əsas məqsəd intizamlı, səliqəli və bərabər təhsil mühitinin formalaşdırılması kimi göstərilir.
Beləliklə, məsələnin təşkilati tərəfi bir neçə iştirakçının məsuliyyətini əhatə edir: dövlət tələbləri müəyyənləşdirir, məktəb onların tətbiqini təşkil edir, valideyn isə uşağın məktəbə hazırlığını təmin edir. Bu bölgünün aydın olması qaydaların ardıcıl icrası üçün vacibdir.
Dünyəvi məktəb modelinin üstünlüyü
Dünyəvi təhsil modelinin başlıca üstünlüklərindən biri şagirdləri ortaq bilik və bacarıqlar ətrafında birləşdirməsidir. Məktəbdə uşağın uğurunu onun öyrənmək həvəsi, zəhməti, düşünmək və əldə etdiyi biliyi tətbiq etmək qabiliyyəti müəyyənləşdirməlidir.
Bu yanaşma həm fərdi inkişaf, həm də ölkənin gələcəyi baxımından əhəmiyyətlidir. Müasir iqtisadiyyat analitik düşünən, texnologiyadan istifadə edən, əməkdaşlıq qurmağı bacaran və məsuliyyət daşıyan insanlar tələb edir. Belə bacarıqların formalaşması üçün məktəbin sabit, aydın və öyrənməyə yönəlmiş mühitə malik olması vacibdir.
Dünyəvi məktəb modeli bu mühitin əsasını təşkil edir. Ümumi təşkilati qaydalar isə onun gündəlik fəaliyyətini təmin edir. Geyim tələblərinin müəyyənləşdirilməsi də məktəb həyatının sistemli qurulmasına xidmət edən addımlardan biri kimi dəyərləndirilə bilər.
Sosial müqayisənin təsirini azaltmaq
Məktəb müxtəlif maddi imkanlara malik ailələrin övladlarının birlikdə vaxt keçirdiyi məkandır. Geyimin qiyməti, markası və tez-tez dəyişdirilməsi uşaqlar arasında əlavə müqayisə mövzusuna çevrilə bilər. Bu müqayisə bəzən ailələrin maddi imkanlarını məktəb münasibətlərində həddindən artıq görünən edir.
Vahid forma geyim üzərindən nümayiş etdirilən fərqləri azaltmağa kömək edə bilər. Məktəbdə uşaqların bir-birini geyimin qiymətinə görə qiymətləndirməsi üçün daha az əsas yaranır. Diqqətin təhsil nəticələrinə, yaradıcılığa, idmana və kollektiv fəaliyyətə yönəldilməsi asanlaşır.
Əlbəttə, məktəbli forması sosial fərqləri tam aradan qaldırmır. Onun müsbət rolu bu fərqlərin gündəlik məktəb həyatındakı görünən ifadələrindən birini azaltmasıdır. Bu baxımdan forma bərabər münasibəti dəstəkləyən praktik vasitə kimi qiymətləndirilə bilər.
Fərdi bacarıqlar üçün ortaq mühit
Vahid geyim uşaqların fərdi qabiliyyətlərinin inkişafına mane olmur. Şagirdin özünü ifadə edə biləcəyi əsas sahələr onun verdiyi suallar, hazırladığı layihələr, yazdığı mətnlər, idman nəticələri və təşəbbüsləridir. Məktəb həmin imkanları genişləndirməlidir.
Ortaq geyim tələbi ilə fərdi inkişafın yanaşı mövcudluğu təhsil mühitinin sağlam qurulması baxımından əhəmiyyətlidir. Eyni sinifdə təhsil alan uşaqlar müxtəlif maraqlara malik ola, fərqli peşələr seçə və öz istedadlarını müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf etdirə bilərlər. Vahid forma onların eyni məktəb kollektivinə daxil olduqlarını göstərir.
Bu yanaşma şagirdlərdə kollektivə aidiyyət hissini gücləndirə bilər. Birgə layihələr, məktəb tədbirləri və ümumi məsuliyyətlə tamamlandıqda həmin hiss məktəbdaxili münasibətlərə müsbət təsir göstərə bilər.
Aydın qaydalar idarəetməni asanlaşdırır
Məktəbin gündəlik fəaliyyətində geyimlə bağlı tələblərin əvvəlcədən məlum olması həm valideyn, həm müəllim, həm də rəhbərlik üçün praktik üstünlük yaradır. Hər bir vəziyyətin şəxsi zövqə əsasən qiymətləndirilməsi ehtiyacı azalır.
Qaydaların yazılı, başadüşülən və əlçatan olması fərqli yanaşmaların qarşısını almağa kömək edir. Valideyn hansı geyimin tələb olunduğunu, məlumatı haradan əldə edə biləcəyini və sual yarandıqda kimə müraciət etməli olduğunu bilir. Məktəb rəhbərliyi də qərarlarını ümumi meyarlara əsaslandırır.
Nazirlər Kabinetinin qərarında Pedaqoji Şuranın rolunun müəyyənləşdirilməsi təşkilati baxımdan əhəmiyyətlidir. Geyim tələblərinə riayət olunması ilə bağlı məsələlərin kollektiv müzakirəsi qərarların daha aydın izahına və tətbiqdə ardıcıllığa xidmət etməlidir.
Ailələr üçün praktik fayda
Məktəbli forması gündəlik hazırlığı sadələşdirə bilər. Uşağın məktəbə hansı geyimlə getməsi barədə hər səhər yenidən seçim etməyə ehtiyac azalır. Alınacaq geyimlərin əvvəlcədən müəyyən olması valideynə xərcləri planlaşdırmaq imkanı verir.
Lakin iqtisadi fayda formanın qiymətindən, keyfiyyətindən və istifadə müddətindən asılıdır. Münasib qiymətə əldə edilən, davamlı parçadan hazırlanan və rahat geyim ailələr üçün daha əlverişlidir. Tez sıradan çıxan və ya çətin tapılan forma isə əlavə xərc yarada bilər.
Buna görə vahid geyim siyasətinin uğurlu tətbiqində əlçatanlıq mühüm şərtdir. Müxtəlif ölçülərin satışda olması, mövsümə uyğun seçim və uşaqların hərəkət rahatlığı nəzərə alınmalıdır. Bu amillər qaydaların gündəlik həyatda daha rahat qəbul edilməsinə və yerinə yetirilməsinə kömək edir.
Monitorinqdən gözlənilən nəticə
Geyim qaydalarının icrası ilə bağlı monitorinqlər tətbiqin real vəziyyətini öyrənmək üçün imkan yaradır. Məktəblərin valideynləri necə məlumatlandırdığı, tələblərin nə dərəcədə aydın olduğu və hansı çətinliklərin yarandığı bu prosesdə diqqətə alınmalıdır.
Monitorinq nəticələri məktəblərə təşkilati dəstəyin gücləndirilməsinə də xidmət edə bilər. Təkrarlanan sualların müəyyənləşdirilməsi, izahların dəqiqləşdirilməsi və uğurlu təcrübələrin paylaşılması ümumi yanaşmanın formalaşmasına kömək edər.
Burada əsas meyarlardan biri ardıcıllıqdır. Oxşar hallara fərqli məktəblərdə bir-birinə zidd münasibətin göstərilməsi qaydaların anlaşılmasını çətinləşdirə bilər. Aydın meyarlar həm məktəb rəhbərliyinin işini asanlaşdırar, həm də valideynlərin etimadını möhkəmləndirər.
Qərarın praktik dəyəri
Dövlətin məktəblərdə vahid geyim tələblərinin tətbiqinə diqqəti artırması təhsil mühitinin sistemli təşkili baxımından dəstəklənməli addımdır. Ortaq qaydalar məktəbin gündəlik fəaliyyətində müəyyənlik yaradır, məsuliyyət bölgüsünü aydınlaşdırır və ümumi nizamın qorunmasına kömək edir.
Bu addımın faydası keyfiyyətli tədris, peşəkar müəllim heyəti və sağlam məktəb münasibətləri ilə birlikdə daha aydın görünə bilər. Vahid forma həmin bütöv mühitin bir hissəsidir.
Azərbaycanın dünyəvi təhsil modelinin güclənməsi bilik və bacarığı əsas götürən məktəbin inkişafından keçir. Geyim qaydalarının aydın izahı, əlçatan forma və hörmətli, ardıcıl tətbiq bu istiqamətdə qəbul edilən qərarın praktik nəticəsini gücləndirən əsas şərtlərdir.