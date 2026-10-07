DİM prokurorluq orqanlarında işləmək istəyənlər üçün tеst imtаhаnı keçirəcək
- 07 oktyabr, 2026
- 09:32
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Dövlət İmtahan Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu ilə birgə 9 oktyabr 2026-cı il tarixində prokurorluq orqanlarında işə qəbul olunmaq istəyən namizədlər üçün test imtahanı keçirəcək.
Bu barədə "Report"a DİM-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 324 nəfər qeydiyyatdan keçib.
İmtahan DİM-in elektron imtahanlar korpusunda (Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, S.S.Axundov, 50. TÜRKPA-nın yanı) elektron formada keçiriləcək.
Namizədlər "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni "Aktual elektron imtahanlara qeydiyyat və buraxılış vərəqələrinin çapı" xidməti vasitəsilə əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, namizəd imtahana gələrkən şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin əslini və "İmtahana buraxılış vərəqəsi"ni mütləq gətirməlidir.
Göstərilən sənədlərdən hər hansı biri olmazsa və ya sənədlər arasında uyğunsuzluq olarsa, namizəd imtahana buraxılmayacaq.
İmtahan saat 10:00-da başlanır. İmtahan iştirakçıları imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda nəticələrlə tanış olmaq imkanına malik olacaqlar. Nəticələr həmçinin növbəti gün DİM-in saytına yerləşdiriləcək.
İmtahanın keçirilməsi qaydalarına dair məlumat "Yaddaş kitabçası"nda əks olunub. Namizədlərin "Yaddaş kitabçası" (yüklə) ilə tanış olmaları zəruridir.