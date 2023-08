Bir qrup azərbaycanlı tələbə İsraildə təhsil alacaq

Bir qrup azərbaycanlı tələbə kənd təsərrüfatı sahəsində bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün İsrailə təhsil almağa gedəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik tviter səhifəsində məlumat verib.

“Təsəvvür edə bilərsinizmi ki, bu il İsraildə təhsil Azərbaycanın kənd təsərrüfatı təcrübəsinə necə təsir göstərə bilər?”, - paylaşımda qeyd edilib.