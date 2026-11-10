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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:46
    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Azərbaycanın avtomobil yollarında noyabrın 11-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti
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