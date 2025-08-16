Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Gədəbəy stansiyasından 45 km şimal-qərbdə Tovuz rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
Tovuz rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 08.31-də qeydə alınıb və maqnitudası 3,5 olub.
Zəlzələ ocağı Yerin 10 km dərinliyində yerləşib.
Zəlzələ hiss olunub.