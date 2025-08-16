Haqqımızda

Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB Tovuzda zəlzələ olub
Ekologiya
16 avqust 2025 09:33
Tovuzda 4 bal gücündə zəlzələ olub - YENİLƏNİB

Gədəbəy stansiyasından 45 km şimal-qərbdə Tovuz rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ episentrdə 4, ətraf yaxın rayonlarda 3 bal gücündə hiss olunub.

09:13

Tovuz rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 08.31-də qeydə alınıb və maqnitudası 3,5 olub.

Zəlzələ ocağı Yerin 10 km dərinliyində yerləşib.

Zəlzələ hiss olunub.

Rus versiyası В Товузе произошло землетрясение

