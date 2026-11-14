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    Azərbaycanda yağmursuz hava hökm sürür - Faktiki hava

    Ekologiya
    • 14 noyabr, 2026
    • 10:06
    Azərbaycanda yağmursuz hava hökm sürür - Faktiki hava

    Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 14-ü saat 10:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Həmçinin bildirilib ki, noyabrın 13-də bəzi yerlərdə cənub-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Daşkəsəndə 18, Qobustanda 16, Şəkidə 15 m/s-dək güclənib.

    Hava proqnozu Milli Hidrometeorologiya Xidməti
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