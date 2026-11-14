Azərbaycanda yağmursuz hava hökm sürür - Faktiki hava
Ekologiya
- 14 noyabr, 2026
- 10:06
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Ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin noyabrın 14-ü saat 10:00-a olan məlumatında qeyd olunub.
Həmçinin bildirilib ki, noyabrın 13-də bəzi yerlərdə cənub-qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda Daşkəsəndə 18, Qobustanda 16, Şəkidə 15 m/s-dək güclənib.
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