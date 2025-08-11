AYB: Ağ Evdə imzalanmış sənədlər regionda dinc birgəyaşayışa və rifaha çox vacib töhfədir

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi (AYB) Prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, məktubda ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda - Ağ Evdə imzalanmış taleyüklü sənədlərlə öz parlaq təsdiqini tapan misilsiz siyasi nailiyyət, möhtəşəm diplomatik qələbə münasibətilə dövlət başçısı təbrik olunub.
Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi altında Azərbaycan daha da güclənərək çiçəklənməkdədir:
"Eyni zamanda böyük liderlərə xas uzaqgörənliyiniz, uğurlu təşəbbüsləriniz nəticəsində ərsəyə gələn bu mühüm razılaşmalar regionumuzda dinc birgəyaşayışa və rifaha, ümumən dünyada sülh və inkişafa çox vacib töhfədir".
Məktubda dövlət başçısına qətiyyətli və məqsədyönlü liderlik fəaliyyətində uğurlar arzulanıb.