Tramp arvadından ayrılmaq üzrə olan "Amazon" rəhbərinə uğur diləyib - VİDEO

Bakı. 11 yanvar. REPORT.AZ/ Amerika lideri Donald Tramp "Amazon" şirkətinin həyat yoldaşı Makkenzi ilə ayrılacağını bəyan edən təsisçisi Ceff Bezosa uğurlar arzu edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə CBS telekanalı məlumat yayıb.

"Nə etmək olar, mən ona uğurlar arzu edirəm. Mən ona uğurlar arzu edirəm", - deyə o bildirib.

Daha əvvəl "Amazon" "Microsoft"u geridə qoyaraq dünyanın ən bahalı şirkəti olub.

President Trump on Amazon CEO Jeff Bezos divorcing his wife of 25 years: "Well, I wish him luck. I wish him luck. It's going to be a beauty." https://t.co/BAlTxqYvJB pic.twitter.com/Bfk0Jah9Oj