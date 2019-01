Трамп пожелал удачи разводящемуся с женой главе Amazon - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп заявил, что желает удачи основателю Amazon Джеффу Безосу, который ранее объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.

Как передает Report, об этом сообщает CBS.

«Ну, я желаю ему удачи. Я желаю ему удачи», — сказал он.

Ранее глава Amazon объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.

President Trump on Amazon CEO Jeff Bezos divorcing his wife of 25 years: "Well, I wish him luck. I wish him luck. It's going to be a beauty." https://t.co/BAlTxqYvJB pic.twitter.com/Bfk0Jah9Oj