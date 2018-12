Təl-Əvivdə avtomobil partladılıb, ölənlər və yaralanan var - VİDEO

Bakı. 5 noyabr. REPORT.AZ/ Təl-Əvivdə avtomobil partladılıb.

"Report" "The Jerusalem Post" a istinadən xəbər verir ki, hadisə Hatikva yaşayış kvartalında baş verib.

Partlayış zamanı 2 nəfər həlak olub, daha 1 nəfər yaralanıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bildirilir ki, avtomobil partlayışdan sonra yanıb.

Hadisə yerinə polis və yanğınsöndürənlər cəlb edilib. Hadisənin başvermə şəraiti müəyyənləşdirilir. Hüquq-mühafizə orqanları partlayışın planlaşdırıldığını güman edirlər.

Israel Two people killed in car bomb in Tel Aviv pic.twitter.com/okoowUqeHl