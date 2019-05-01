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Şimali Karolina Universitetində atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb - VİDEO

​Şimali Karolina Universitetində atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb

ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin tələbə şəhərciyində atışma nəticəsində azı 2 nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı yerli WSOC telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, eyni zamanda 4 nəfər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti kritikdir.

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