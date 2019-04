Şimali Karolina Universitetində atışma nəticəsində 2 nəfər ölüb - VİDEO

ABŞ-ın Şimali Karolina Universitetinin tələbə şəhərciyində atışma nəticəsində azı 2 nəfər ölüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı yerli WSOC telekanalı məlumat yayıb.

Bildirilir ki, eyni zamanda 4 nəfər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti kritikdir.

BREAKING VIDEO: Large police presence seen outside building of reported shooting at the University of North Carolina Charlotte; multiple people reportedly injured pic.twitter.com/3bOCSk933G