Maduro Venesuela müxalifəti ilə danışıqların başladığını açıqlayıb

Venesuela prezidenti Nikolas Maduro Barbados adasında müxalifətlə danışıqlar prosesinin başlamasını açıqlayıb.

"Report" xəbər verir ki, Venesuela prezidenti bunu dövlət televiziyasında elan edib.

"Bu gün, Norveç hökumətinin iştirakı ilə Barbados adasında Venesuela müxalifətilə dialoq prosesi başlayıb. Çox maraqlı bir başlanğıcdı. Mən danışıqlar prosesinin başlanğıcında nümayəndə heyətimizin başçısından bir mesaj aldım. Və bu mesaj məndə gələcəyə böyük ümidlər yaratdı" deyə Madura bildirib.