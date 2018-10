Donald Tramp: "ABŞ Honduras, Qvatemala və Salvadora yardımı dayandıracaq"

Bakı. 22 oktyabr. REPORT.AZ/ ABŞ Mərkəzi Amerika regionunun Honduras, Qvatemala və Salvador kimi yoxsul ölkələrinə yardımı məhdudlaşdıracaq və ya dayandıracaq.

"Report" "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Twitter"də yazıb.

"Qvatemala, Honduras və Salvador ölkələrini tərk edən və ABŞ-a qeyri-qanuni yolla gələn insanların qarşısını ala bilməyib. İndi biz onlara, adətən, göstərdiyimiz yardımı dayandıracaq və ya əhəmiyyətli dərəcədə azaldacağıq", - Prezidentin bəyanatında deyilir.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.