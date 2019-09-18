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ABŞ-da avtomobil "Trump Plaza"nın foyesinə girib - VİDEO

​ABŞ-da avtomobil "Trump Plaza"nın foyesinə girib

ABŞ-ın Nyu-York ştatının Nyu-Roşell şəhərində minik avtomobili 40 mərtəbəli "Trump Plaza" otelinin foyesinə girib.

"Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, avtomobildə yalnız sürücü olub, vəziyyəti barədə məlumat yoxdur.

Eyni zamanda otelin foyesində olan bir nəfər həyatı üçün təhlükə yaratmayan xəsarətlər alıb.

Yerli polis bunu təsadüfi hadisə hesab edir. İstintaq gedir.

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