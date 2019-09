ABŞ-da avtomobil "Trump Plaza"nın foyesinə girib - VİDEO

ABŞ-ın Nyu-York ştatının Nyu-Roşell şəhərində minik avtomobili 40 mərtəbəli "Trump Plaza" otelinin foyesinə girib.

"Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində bir nəfər yaralanıb.

Məlumata görə, avtomobildə yalnız sürücü olub, vəziyyəti barədə məlumat yoxdur.

Eyni zamanda otelin foyesində olan bir nəfər həyatı üçün təhlükə yaratmayan xəsarətlər alıb.

Yerli polis bunu təsadüfi hadisə hesab edir. İstintaq gedir.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra