Xaçmazda avtomobil iki məktəblini vurub
Digər
- 06 oktyabr, 2026
- 16:36
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Xaçmaz rayonunda avtomobil iki məktəblini vurub.
"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz şəhərinin Dağıstan küçəsində qeydə alınıb.
"Opel-Astra" markalı minik avtomobili küçədə velosiped sürən 2012-ci il təvəllüdlü K.Mustafayevi və onun qardaşı, 2016-cı il təvəllüdlü R.Mustafayevi vurub. Onlar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıblar.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır
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