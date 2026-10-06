İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Xaçmazda avtomobil iki məktəblini vurub

    Digər
    • 06 oktyabr, 2026
    • 16:36
    Xaçmazda avtomobil iki məktəblini vurub

    Xaçmaz rayonunda avtomobil iki məktəblini vurub.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz şəhərinin Dağıstan küçəsində qeydə alınıb.

    "Opel-Astra" markalı minik avtomobili küçədə velosiped sürən 2012-ci il təvəllüdlü K.Mustafayevi və onun qardaşı, 2016-cı il təvəllüdlü R.Mustafayevi vurub. Onlar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır

    Yol-nəqliyyat hadisəsi Xəsarət alan Xaçmaz
    В Хачмазе автомобиль сбил двух школьников
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti