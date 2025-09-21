İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 21 sentyabr, 2025
    • 21:55
    Netanyahu: Fələstinin tanınmasına qarşı mübarizə aparacağıq

    İsrail bütün siyasi meydanlarda, o cümlədən BMT-də Fələstin dövlətinin tanınmasına qarşı mübarizə aparacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu ölkənin həftəlik Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib.

    "Biz (İsrail - red.) həm BMT-də, həm də bütün digər forumlarda bizə qarşı yönəldilmiş böhtan xarakterli təbliğata və mövcudluğumuza təhlükə yaradan, terrorizm üçün absurd mükafata çevriləcək Fələstin dövlətinin yaradılması çağırışlarına qarşı mübarizə aparmalı olacağıq", - Baş Nazirin Dəftərxanası onun sözlərini sitat gətirib.

    Netanyahu BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında iştirak etmək və Prezident Donald Trampla görüşmək üçün gələn həftənin ortalarında ABŞ-yə gedəcəyini də təsdiqləyib.

    "Mən BMT Baş Assambleyasında iştirak edəcəyəm və bundan sonra dostumuz, Prezident Trampla görüşəcəyəm. BMT-də mən həqiqəti təqdim edəcəyəm, bu, İsrailin həqiqətidir, lakin bu, həm də şər qüvvələrə qarşı ədalətli mübarizəmizlə bağlı obyektiv həqiqətdir. Mən həm də həqiqi sülh, gücdən gələn sülh baxışımızı təqdim edəcəyəm", - o deyib.

    Dahav əvvəl Böyük Britaniya, Kanada və Avstraliya Fələstin dövlətini rəsmən tanıyıb.

