Zelenski Ukrayna və ABŞ nümayəndələrinin görüşünü elan edib Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Ukrayna və Rusiya arasında münaqişənin sülh yolu ilə həlli üzrə gələcək danışıqların mümkünlüyünü müzakirə etmək üçün Ukrayna və ABŞ komandalarının görüşünü elan edib.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 14:51
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu həftənin sonunda Ukrayna və Rusiya arasında münaqişənin sülh yolu ilə həlli üzrə gələcək danışıqların mümkünlüyünü müzakirə etmək üçün Ukrayna və ABŞ heyətlərinin görüşünü elan edib.

Bu barədə "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir.

V.Zelenski, həmçinin bildirib ki, bu gün Rusiya tərəfi ilə gələcək görüşü müzakirə etmək üçün ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kit Kelloq ilə görüşəcək.

"Həftənin sonunda Ukrayna və ABŞ heyətlərinin görüşü olacaq. Bu gün Rusiya tərəfi ilə mümkün görüşə hazırlığın inkişafı mövzusunun davamı olaraq Kelloq ilə görüş olacaq", - o bildirib.

Rus versiyası Зеленский анонсировал встречу представителей Украины и США

