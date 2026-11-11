Vuçiç: Serbiya 17 gün ərzində sabitliyini itirib
Digər ölkələr
- 11 noyabr, 2026
- 16:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Serbiyanın "Birləşmiş Serbiya" seçki siyahısının lideri Aleksandar Vuçiç ölkənin cəmi 17 gün ərzində sabitliyini itirdiyini bildirib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, o bu barədə Serb Tərəqqi Partiyasının (SNS) qərargahında keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb.
Vuçiç qeyd edib ki, sabitlik Serbiyanın inkişafının təməl daşı və əsas dayağı olub:
"Seçki kampaniyası zamanı da bildirmişdim ki, Serbiyaya sabitlik, sülh və tərəqqi lazımdır, qorxu deyil. Hesab edirəm ki, bu fikir bu gün əvvəlkindən daha da aktualdır. Serbiya cəmi 17 gün ərzində onu fərqləndirən, ölkənin inkişafının təməl daşı və əsas dayağı olan sabitliyini itirib. Qorxu insanların evlərinə hakim kəsilib".
Son xəbərlər
18:40
G7 ölkələri Ukraynaya maliyyə dəstəyini aktivləşdirirDigər ölkələr
18:38
Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru: Oqtay Şıxəliyev çoxşaxəli və məhsuldar rəssam olubMədəniyyət siyasəti
18:31
Kilian Mbappe Fransa yığmasının İtaliya ilə oyununu buraxacaqFutbol
18:31
Ermənistan KTMT-də səsvermə hüququndan məhrum edilibRegion
18:29
Umerov: Rusiya ilə əsas məsələlərlə bağlı əhəmiyyətli fikir ayrılıqlarımız qalmaqdadırDigər ölkələr
18:27
Nazir müavini: Oqtay Şıxəliyevin yaradıcılıq dünyası özünəməxsusluğu ilə seçilirMədəniyyət siyasəti
18:24
Zəka Mirzəyev Ucarda rayon sakinlərini qəbul edəcəkSosial müdafiə
18:22
Azərbaycan iqlim öhdəliklərini konkret fəaliyyətlərə çevirməkdə davam edirEkologiya
18:19
Teymur Musayev: Azərbaycan iqlim məqsədinə nail olmaq üçün bütün tərəflərlə əməkdaşlıq etməyə hazırdırXarici siyasət