Haqqımızda

ABŞ-nin vitse-prezidenti: Tramp Ukrayna üzrə danışıqların uğurlu olacağına əmin deyil

ABŞ-nin vitse-prezidenti: Tramp Ukrayna üzrə danışıqların uğurlu olacağına əmin deyil ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna üzrə danışıqların uğurlu olacağına əmin deyil.
Digər ölkələr
10 avqust 2025 20:00
ABŞ-nin vitse-prezidenti: Tramp Ukrayna üzrə danışıqların uğurlu olacağına əmin deyil

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukrayna üzrə danışıqların uğurlu olacağına əmin deyil.

“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens “Fox News” telekanalına müsahibəsində deyib.

"Prezident bu gün mənə dedi: "Bəlkə, bu, işə yarayacaq. Bəlkə də, olmayacaq. Amma cəhd etməyə dəyər", - o bildirib.

Vitse-prezident ABŞ və Rusiya liderlərinin görüşünü ABŞ diplomatiyası üçün mühüm irəliləyiş adlandırıb.

Onun sözlərinə görə, Vaşinqton məsələnin həlli üçün indiki təmas xəttindən başlayır və həm rusiyalıların, həm də ukraynalıların yaşaya biləcəyi həll yolu tapmaq istəyir.

“Əgər biz Rusiya ilə Ukrayna arasında mövcud təmas xəttini götürsək, həm rusiyalıların, həm də ukraynalıların nisbətən dinc yaşaya bildiyi nizamlanmaya nail olmağa çalışacağıq", - o deyib.

Bununla yanaşı Vens vurğulayıb ki, ABŞ Ukrayna hərbi sənayesini maliyyələşdirməyi dayandırır və diqqətini sülh yolu ilə nizamlanmaya nail olmağa yönəldir.

"Prezident və mən hesab edirik ki, ABŞ Ukraynanın hərbi sənayesini kifayət qədər maliyyələşdirib. Amerikalılar pullarını, vergilərini bu münaqişəyə göndərməkdən yorulublar", - vitse-prezident qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Вице-президент США рассказал об ожиданиях Трампа от переговоров по Украине

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi