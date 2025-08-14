Ukrayna MDB-nin daha bir sazişindən çıxıb

Haqqımızda

Digər ölkələr
14 avqust 2025 01:34
Ukrayna hakimiyyəti MDB çərçivəsində növbəti sazişdən çıxmağa qərar verib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə hökumətin Ali Radadakı nümayəndəsi Taras Melnıçuk öz "Telegram" kanalında bildirib.

"Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərin fövqəladə hallar zamanı üçüncü ölkələrdən öz vətəndaşlarının təxliyəsi sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında Sazişdən çıxma barədə" qanun layihəsi təsdiqlənib", - deyə o yazıb.

Qeyd edək ki, sözügedən sənəd 1996-cı ilin aprelində imzalanmışdı.

Onu da bildirək ki, rəsmi Kiyev müntəzəm olaraq Rusiya, Belarus və Suriya ilə, həmçinin MDB çərçivəsində bağlanmış bir sıra sazişlərdən çıxdığını bəyan edir.

Rus versiyası Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Son xəbərlər

