Ukrayna Danimarkadan 19 ədəd “F-16” qırıcısı alacaq

Danimarka Ukraynaya 19 ədəd Amerika “F-16” qırıcısı verəcək.

Danimarka Ukraynaya 19 ədəd Amerika “F-16” qırıcısı verəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Danimarka Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir.

“Hökumət indi Niderlandla birlikdə təyyarələrini bağışlamağa hazırdır. Danimarka “F-16” döyüş təyyarələri üzrə beynəlxalq təlim koalisiyasının yaradılmasına rəhbərlik edib”-deyə, məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna Niderlanddan da 42 Amerika F-16 qırıcısı alacaq. Qeyd olunub ki, ən qısa zamanda ukraynalı pilotların hazırlığına başlanılacaq.