Haqqımızda

Ukrayna Danimarkadan 19 ədəd “F-16” qırıcısı alacaq

Ukrayna Danimarkadan 19 ədəd “F-16” qırıcısı alacaq Danimarka Ukraynaya 19 ədəd Amerika “F-16” qırıcısı verəcək.
Digər ölkələr
20 Avqust , 2023 20:21
Ukrayna Danimarkadan 19 ədəd “F-16” qırıcısı alacaq

Danimarka Ukraynaya 19 ədəd Amerika “F-16” qırıcısı verəcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Danimarka Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir.

“Hökumət indi Niderlandla birlikdə təyyarələrini bağışlamağa hazırdır. Danimarka “F-16” döyüş təyyarələri üzrə beynəlxalq təlim koalisiyasının yaradılmasına rəhbərlik edib”-deyə, məlumatda vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Ukrayna Niderlanddan da 42 Amerika F-16 qırıcısı alacaq. Qeyd olunub ki, ən qısa zamanda ukraynalı pilotların hazırlığına başlanılacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Дания передаст Украине 19 истребителей F-16

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Braziliyada azarkeşləri daşıyan avtobus aşıb, 7 nəfər ölüb
Braziliyada azarkeşləri daşıyan avtobus aşıb, 7 nəfər ölüb
20 Avqust , 2023 20:38
Sudan ordusu xüsusi təyinatlıların Xartumdakı mövqelərinə qarşı yeni hücuma keçib
Sudan ordusu xüsusi təyinatlıların Xartumdakı mövqelərinə qarşı yeni hücuma keçib
20 Avqust , 2023 20:10
Almaniyanın maliyyə naziri Ukraynaya ildə 5 milyard avro hərbi yardım təklif edib
Almaniyanın maliyyə naziri Ukraynaya ildə 5 milyard avro hərbi yardım təklif edib
20 Avqust , 2023 19:00
Ekvadorda prezident və parlament seçkilərində səsvermə başlayıb
Ekvadorda prezident və parlament seçkilərində səsvermə başlayıb
20 Avqust , 2023 18:40
Fransada üzgüçülük yarışı Sena çayında suyun keyfiyyətinə görə ləğv edilib
Fransada üzgüçülük yarışı Sena çayında suyun keyfiyyətinə görə ləğv edilib
20 Avqust , 2023 18:08
Ukrayna tərəfdaşlarından 42 ədəd F-16 qırıcısı alacaq
Ukrayna tərəfdaşlarından 42 ədəd F-16 qırıcısı alacaq
20 Avqust , 2023 16:41
Pakistanda avtobus və yük maşını toqquşub, 20 nəfər ölüb
Pakistanda avtobus və yük maşını toqquşub, 20 nəfər ölüb
20 Avqust , 2023 15:19
Zelenski Niderlandda F-16ların Ukraynaya çatdırılması məsələsini qaldıracaq
Zelenski Niderlandda "F-16"ların Ukraynaya çatdırılması məsələsini qaldıracaq
20 Avqust , 2023 15:04
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiyanın itkilərinin sayını açıqlayıb
20 Avqust , 2023 13:35
Pakistanda terror aktı törədilib, 13 nəfər ölüb
Pakistanda terror aktı törədilib, 13 nəfər ölüb
20 Avqust , 2023 12:56

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi