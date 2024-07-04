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Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 108 nəfər saxlanılıb

Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 108 nəfər saxlanılıb Türkiyənin 29 rayonunda FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib.
Digər ölkələr
4 İyul , 2024 19:03
Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 108 nəfər saxlanılıb

Türkiyənin 29 rayonunda Fətullahçı Terror Təşkilatına (FETÖ) qarşı əməliyyat keçirilib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri Ali Yerlikaya “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

O, 108 şübhəli şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb.

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Rus versiyası VideoВ Турции проведена операция против FETÖ, задержаны 108 человек

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