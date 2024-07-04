Türkiyədə FETÖ-yə qarşı əməliyyat keçirilib, 108 nəfər saxlanılıb

Türkiyənin 29 rayonunda Fətullahçı Terror Təşkilatına (FETÖ) qarşı əməliyyat keçirilib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə daxili işlər naziri Ali Yerlikaya “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
O, 108 şübhəli şəxsin saxlanıldığını açıqlayıb.
FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında şüpheli yakalandı️
FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle…
pic.twitter.com/v3suU1AiV3 July 4, 2024