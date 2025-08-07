Haqqımızda

Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib

Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib ABŞ prezidenti Donald Tramp təsdiq edib ki, qarşılıqlı tariflər avqustun 7-də gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə 08:00) qüvvəyə minib.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 08:20
Trampın təsdiq etdiyi tariflər qüvvəyə minib

ABŞ prezidenti Donald Tramp təsdiq edib ki, qarşılıqlı tariflər avqustun 7-də gecə yarısı (Bakı vaxtı ilə 08:00) qüvvəyə minib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri “Truth Social”da yazıb:

“Qarşılıqlı tariflər gecə yarısı qüvvəyə minib”, - deyə o bildirib.

Trampın fikrincə, idxal tarifləri Amerika iqtisadiyyatına, ilk növbədə, illərdir ABŞ-la ticarət əlaqələrindən sui-istifadə edən ölkələrdən milyardlarla dollar cəlb edəcək.

Avqustun 1-də Tramp 60-dan çox ölkə və Avropa İttifaqına 15%-dən 41%-ə qədər tariflər tətbiq edən sərəncam imzalayıb.

Ən yüksək tariflər Suriya (41%), Laos (40%), Myanma (40%), İsveçrə (39%), İraq (35%) və Serbiya (35%) kimi ölkələr üçün müəyyən edilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп подтвердил вступление в силу пошлин в полночь 7 августа

Ən vacib xəbərlər

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi