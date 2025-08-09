Tramp Putinlə görüşünün tarixini və yerini açıqlayıb

ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşün tarixini və yerini açıqlayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da yazıb.
"Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə çoxdan gözlənilən görüşüm gələn cümə günü, avqustun 15-də, böyük Alyaska ştatında baş tutacaq. Təfərrüatlar bundan sonra olacaq. Məsələyə diqqətinizə görə təşəkkür edirik!", - Tramp qeyd edib.
Daha əvvəl “The New York Times” mənbələrə istinadən yazıb ki, Tramp Putinlə görüşməyi, az sonra isə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirməyi nəzərdə tutur.