Tramp Putinlə görüşünün tarixini və yerini açıqlayıb

9 avqust 2025 02:27
ABŞ Prezidenti Donald Tramp rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşün tarixini və yerini açıqlayıb.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da yazıb.

"Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə çoxdan gözlənilən görüşüm gələn cümə günü, avqustun 15-də, böyük Alyaska ştatında baş tutacaq. Təfərrüatlar bundan sonra olacaq. Məsələyə diqqətinizə görə təşəkkür edirik!", - Tramp qeyd edib.

Daha əvvəl “The New York Times” mənbələrə istinadən yazıb ki, Tramp Putinlə görüşməyi, az sonra isə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin iştirakı ilə üçtərəfli görüş keçirməyi nəzərdə tutur.

İngilis versiyası Trump to meet with Putin in Alaska on August 15
Rus versiyası Трамп назвал дату и место встречи с Путиным

